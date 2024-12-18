Роль Круза у «Найкращому стрілець» збільшила кількість бажаючих служити у ВМС

Голлівудський актор Том Круз отримав нагороду «За видатні заслуги перед суспільством» (DPS) від департаменту ВМС США. Його ролі в кіно зробили значний внесок у роботу військово-морських сил США, пише CNN.

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо вручив нагороду та подякував Тому Крузу за те, що «його робота надихнула молоде покоління на службу у флоті та морській піхоті США».

«Я щасливий, що зміг стати джерелом натхнення для багатьох моряків, які служать сьогодні або служили в минулому», — подякував за відзнаку 62-річний актор.

Нагорода DPS є найвищою відзнакою ВМС, якої може бути відзнаечна особа, що не входить до складу військово-морського відомства.

Круз відомий за головною роллю у класичному фільмі 1986 року «Найкращий стрілець», в якому він зіграв пілота винищувача ВМС та сиквелом 2022 року «Найкращий стрілець: Маверік», який зібрав у прокаті понад 1 млрд доларів. Роль Круза у стрічці «Найкращий стрілець» збільшила кількість тих, хто хотів служити у лавах ВМС.