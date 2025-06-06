Фільм «Місія нездійснена: Фінальна розплата» вийшов у прокат у травні 2025 року

Відомий американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса, виконавши смертельно небезпечні трюки на зйомках нової частини кіносерії «Місія нездійсненна». Про це 6 червня повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Актори отримав титул рекордсмена Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з парашутом, виконаних однією людиною. Зокрема, Том Круз стрибав із гелікоптера з охопленим вогнем парашутом, який попередньо просочили паливом. Перш ніж розгорнути запасний парашут, необхідно було зрізати обвуглені залишки першого. Час тут мав вирішальне значення, адже парашут міг горіти лише 2,5-3 секунди, перш ніж повністю розпастися.

У пошуках ідеального кадру актор виконав 16 дублів. Деякі з цих стрибків він навіть виконував із 20-кілограмовою камерою, прикріпленою до тіла, щоб зафіксувати падіння великим планом. Жоден інший актор чи каскадер не виконував таку кількість смертельних стрибків.

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Додамо, що восьму частину стрічки «Місія нездійснена: Фінальна розплата» знімали у Драконових горах в Африці. Фільм вийшов у прокат у травні 2025 року.

Том Круз уже багато років має ліцензію парашутиста і виконав сотні стрибків, готуючись до останнього трюку. У 2018 році він став першим актором, який виконав висотний стрибок з парашутом (HALO).