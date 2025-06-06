Том Круз виконав смертельно небезпечний трюк і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса
Актор виконав небезпечний трюк із парашутом 16 разів
Відомий американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса, виконавши смертельно небезпечні трюки на зйомках нової частини кіносерії «Місія нездійсненна». Про це 6 червня повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Актори отримав титул рекордсмена Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з парашутом, виконаних однією людиною. Зокрема, Том Круз стрибав із гелікоптера з охопленим вогнем парашутом, який попередньо просочили паливом. Перш ніж розгорнути запасний парашут, необхідно було зрізати обвуглені залишки першого. Час тут мав вирішальне значення, адже парашут міг горіти лише 2,5-3 секунди, перш ніж повністю розпастися.
У пошуках ідеального кадру актор виконав 16 дублів. Деякі з цих стрибків він навіть виконував із 20-кілограмовою камерою, прикріпленою до тіла, щоб зафіксувати падіння великим планом. Жоден інший актор чи каскадер не виконував таку кількість смертельних стрибків.
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Додамо, що восьму частину стрічки «Місія нездійснена: Фінальна розплата» знімали у Драконових горах в Африці. Фільм вийшов у прокат у травні 2025 року.
Том Круз уже багато років має ліцензію парашутиста і виконав сотні стрибків, готуючись до останнього трюку. У 2018 році він став першим актором, який виконав висотний стрибок з парашутом (HALO).