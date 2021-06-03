Першому заступнику генерального директора ДП «Львіввугілля» Олександру Сафонову повідомили про підозру у службовій недбалості. Підприємство закупляло протягом квітня-листопада 2020 року захисні маски за вищими цінами. Збитки оцінили у 3,2 млн грн.

Як повідомляють у поліції, один з керівників підприємства, 67-річний мешканець міста Червоноград, уклав договір з підприємством-постачальником на закупівлю для працівників фільтрувальних масок для протидії пандемії Covid-19.

«Між держпідприємством та товариством-постачальником медичної продукції у квітні 2020 року був укладений договір на закупівлю фільтруючих масок (півмаска TFM 220). У договір службові особи внесли ціни, які суттєво перевищували ринкові», – додали в обласній прокуратурі.

На порталі закупівель Prozorro є договір, укладений 1 квітня між ДП «Львіввугілля» і ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на придбання 400 тис. масок і 400 тис. фільтрів до респіраторів. Вартість замовлення – майже 16 млн грн. Договір підписав перший заступник генерального директора «Львіввугілля» Олександр Сафонов і керівник підприємства-постачальника Артем Манжос.

67-річному першому заступнику гендиректора «Львіввугілля» оголосили підозру у службовій недбалості (фото поліції)

Фігуранту повідомили про підозру, мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади. Також слідчі встановлюють причетність інших осіб до протиправної діяльності.