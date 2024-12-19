Традиційний англійський різдвяний пиріг. Рецепт дня0
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У Великій Британії на Різдво готують пиріг з родзинками, горіхами та різноманітними спеціями. Випічку також поливають алкоголем – це робить її смак ще насиченішим. ZAXID.NET пропонує приготувати традиційний англійський пиріг з бренді.
Інгредієнти:
- мікс сушених ягід – 800 г;
- бренді – 5 столових ложок;
- мигдаль – 100 г;
- цедра з одного лимона та апельсина;
- борошно – 175 г;
- мелена кориця – 1 чайна ложка;
- темний цукор – 225 г;
- вершкове масло – 225 г;
- яйця – 4 шт;
- цукрова пудра;
- марципан для випічки – 450 г;
- глазур;
- імбир.
Спосіб приготування
Розігрійте духовку до приблизно 140 градусів. Змастіть маслом квадратну форму та застеліть пергаментом для випічки.
Змішайте сушені ягоди та бренді у великій сковороді та нагрівайте впродовж 4 хвилин. Перекладіть в миску та дайте охолонути. Додайте імбир, 50 г посіченого мигдалю, цедру апельсина та лимона.
В іншу миску просійте борошно, додайте спеції та пів чайної ложки солі. Окремо до однорідності збийте цукор та масло й поступово додавайте до них яйця. Змішайте суміш з борошном та спеціями. Всипте туди також 50 г меленого мигдалю, а потім додайте замочені в бренді сухофрукти.
Викладіть всю суміш у форму та розрівняйте. Випікайте приблизно 2,5 години. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Якщо пиріг почне припікатися, то накрийте його пергаментом. Коли різдвяний пиріг буде готовим, то залишіть охолоджуватися його в формі.
Полийте пиріг глазур'ю. На невеликій кількості цукрової пудри розкачайте марципан й покладіть його на випічку. Обирайте прикраси на свій смак.
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