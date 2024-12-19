У Великій Британії на Різдво готують пиріг з родзинками, горіхами та різноманітними спеціями. Випічку також поливають алкоголем – це робить її смак ще насиченішим. ZAXID.NET пропонує приготувати традиційний англійський пиріг з бренді.

Інгредієнти:

мікс сушених ягід – 800 г;

бренді – 5 столових ложок;

мигдаль – 100 г;

цедра з одного лимона та апельсина;

борошно – 175 г;

мелена кориця – 1 чайна ложка;

темний цукор – 225 г;

вершкове масло – 225 г;

яйця – 4 шт;

цукрова пудра;

марципан для випічки – 450 г;

глазур;

імбир.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до приблизно 140 градусів. Змастіть маслом квадратну форму та застеліть пергаментом для випічки.

Змішайте сушені ягоди та бренді у великій сковороді та нагрівайте впродовж 4 хвилин. Перекладіть в миску та дайте охолонути. Додайте імбир, 50 г посіченого мигдалю, цедру апельсина та лимона.

В іншу миску просійте борошно, додайте спеції та пів чайної ложки солі. Окремо до однорідності збийте цукор та масло й поступово додавайте до них яйця. Змішайте суміш з борошном та спеціями. Всипте туди також 50 г меленого мигдалю, а потім додайте замочені в бренді сухофрукти.

Викладіть всю суміш у форму та розрівняйте. Випікайте приблизно 2,5 години. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Якщо пиріг почне припікатися, то накрийте його пергаментом. Коли різдвяний пиріг буде готовим, то залишіть охолоджуватися його в формі.

Полийте пиріг глазур'ю. На невеликій кількості цукрової пудри розкачайте марципан й покладіть його на випічку. Обирайте прикраси на свій смак.

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