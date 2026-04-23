Третій сезон популярного серіалу Prime Video «Володар перснів: Персні влади» має вийти в другій половині цього року. Про це повідомляє Hollywood Reporter із посиланням на інсайдерів.

Зйомки розпочались у травні торік і завершились у жовтні.Це один з найдорожчих серіалів Amazon. Він розповідає історію про становлення Саурона як темного володаря та його поразку у війні проти союзу ельфів та людей.

Прем’єра першого сезону відбулась у 2022 році, другий сезон вийшов у 2024 році. Третій сезон має вийти у другій половині цього року. Відомо, що події третього сезону відбуватимуться за кілька років після подій попереднього. Війна ельфів проти Саурона буде у розпалі, темний володар прагнутиме створити єдине кільце влади та завоювати Середзем’я.

Зазначимо, що дія серіалу «Володар перснів» розгортається у Другу епоху Середзем’я (за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів) і оповідає про те, як Саурон разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний перстень, аби таємно керувати рештою.