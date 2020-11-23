Регіональне відділення Фонду державного майна України оголосило аукціон з продажу майна Воютицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Спиртовий завод розташований у Самбірському районі. Це третій об’єкт на Львівщині, який виставили на продаж в межах кампанії з роздержавлення спиртової галузі.

Аукціон з приватизації Воютицького МПД відбудеться 17 грудня 2020 року. До складу спиртзаводу входять, зокрема, цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівля насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.

Стартова вартість – 32 млн грн. Умови продажу – збереження 70% персоналу, який є у штатній чисельності, та збереження до 1 липня 2021 року профілю виробництва.

Завод здатен виготовляти харчовий спирт із зерна та кормової патоки, потужність – 17 тис. літрів на добу. Наразі виробництво на об’єкті зупинене, майно МПД перебуває у задовільному стані.

Воютицьке МПД – це третій об’єкт ДП «Укрспирт», який виставили на продаж на Львівщині. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн та Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн.

Загалом під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати 11 МПД.

МПД – місця провадження діяльності та зберігання спирту, група окремого майна, що включає будівлі, устаткування, рухоме майно та інші засоби, що можуть забезпечити повний виробничий цикл.