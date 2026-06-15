Окрім пільг, передбачених законом, є й інші неочевидні способи зменшити нарахування

До 1 липня власники нерухомості отримають платіжки на податок за 2025 рік. Ідеться про тих, у кого у власності є квартири площею понад 60 м², будинки площею понад 120 м² або ж обидва види житла площею понад 180 м². Які є легальні способи не платити податок або ж зменшити його, читайте на ZAXID.NET.

Що це за податок

Нагадаємо, що податок нараховується не на всю площу нерухомості, а лише на так звані понаднормові квадратні метри. Сума податку встановлюється органами місцевого самоврядування, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати у звітному році за один метр, тобто при сплаті за 2025 рік – 120 грн.

На сплату податку власники нерухомості мають 60 днів після 1 липня. Важливо, що відсутність платіжки в поштовій скриньці не означає, що платити не треба. Нарахування можна самостійно перевірити в «Електронному кабінеті платника податків» або ж у своїй податковій.

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За несплату податку на нерухомість передбачені штрафи – 5% від суми боргу, якщо сплату протерміновано на термін до 30 днів і 10%, якщо на понад 30 днів. Також за кожен день протермінування нараховується 0,05% від суми боргу пені.

Як зменшити або не платити податок на нерухомість

Є пільгові категорії українців, які можуть не платити податок на нерухомість. Це:

люди з інвалідністю I та II групи;

ветерани війни (включно з учасниками бойових дій) та члени сімей загиблих ветеранів;

багатодітні сім'ї;

пенсіонери (за віком);

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Також не потрібно платити податок на нерухомість, якщо вона розташована на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойовихдій. Не платять і ті власники, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Та для всіх інших також є легальні способи зменшити сум в платіжках або ж взагалі не платити податок.

Передусім варто перевірити технічний паспорт на житло і порівняти зазначену в ньому інформацію з тією, що використовує податкова. Адже дані можуть бути застарілими і цілком можливо, що після звірки сума податку зменшиться. Перевірити варто й інші можливі помилки – в адресі, площі, кількості власників тощо.

Другий спосіб – це розподіл часток власності. Наприклад, якщо подружжя має квартиру площею 80 м², але за документами власник лише один, то доведеться заплатити податок за 20 «зайвих» метрів. Якщо ж оформити житло у спільну часткову власність, наприклад, по 40 м² на кожного, то податок не нараховуватиметься.

Ще один спосіб зменшити податкове навантаження – це дізнатися про місцеві пільгові програми, адже органи місцевого самоврядування, що встановлюють частку податку, також можуть звільняти певні групи від його сплати чи встановлювати для них пільгову ставку.