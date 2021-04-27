У першу десятку рейтингу потрапив ЛНУ імені Івана Франка, Львівська політехніка та медуніверситет

Освітній портал Osvita.ua опублікував щорічний рейтинг університетів на основі даних наукової бази Scopus. Результати рейтингу базуються на показниках цитованості статей, опублікованих науковцями вишів. До першої десятки рейтингу потрапили одразу три львівські університети.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша, яким рахують кількість наукових публікацій та кількість їх цитувань. ЛНУ імені Івана Франка посів третє місце в рейтингу, поступившись КНУ імені Тараса Шевченка та ХНУ імені Василя Каразіна. Науковці Львівського університету підготували майже 8 тис. статей, отримавши понад 50 тис. цитувань на свої публікації.

Сьоме місце посів НУ «Львівська політехніка», наукові працівники якої підготували майже 9 тис. публікацій та отримали 35 тис. цитувань.

На дев'яту сходинку рейтингу піднявся ЛНМУ імені Данила Галицького. Його працівники опублікували 1,3 тис. статей і отримали понад 11 тис. цитувань.

Інші львівські виші опинилися значно нижче в рейтингу, зокрема ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького опустився на 47 місце, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – на 90 місце, Львівський державний університет фізичної культури посів 96 місце, а торговельно-економічний університет – 98.

Львівський національний аграрний університет опустився на 134 місце, університет внутрішніх справ – на 156, медичний інститут – на 164, університет бізнесу і права – 171, а інститут економіки і туризму – на 184 місце.

Зазначимо, що Scopus є найбільшою у світі універсальною базою даних, де можна відстежити наукову цитованість публікацій. Scopus є найбільш повним та вичерпним ресурсом для пошуку наукової літератури, що об’єднує публікації із наукових журналів, матеріали конференцій, а також статті з наукових книжок. Для підрахунку цитованості в базі даних використовують індекс Гірша.