Українські фільми фільми продовжують брати участь у міжнародних фестивалях. І не просто брати, а й отримувати нагороди.

Фільм «Носоріг» (на головному фото) Олега Сенцова визнаний найкращим на Стокгольмскому міжнародному кінофестивалі. Кримінальна драма отримала головний приз фестивалю — «Бронзового коня», а в номінації «найкращий актор» переміг виконавець головної ролі Сергій Філімонов.

Сергій Філімонов у фільмі «Носоріг»

Стокгольмский міжнародний кінофестиваль – найбільший кінофестиваль Швеції, заснований у 1990 році з метою просування та підтримки молодих кінематографістів. Лауреатами основного конкурсу кіноогляду свого часу стали зірки світового кінематографу – Ларс фон Трієр, Квентін Тарантіно, Гаспар Ное, Йоргос Лантімос та інші. Разом із українською стрічкою за перемогу в конкурсі цього року змагалися ще 15 фільмів. Це вже друга нагорода для Сергія Філімонова – раніше він став найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

Нагадаємо, світова прем’єра «Носорога» відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі «Горизонти». В український прокат фільмвийде 24 лютого 2022 року.

Львівська акторка та співачка Наталія Половинка була названа найкращою актрисою на італійському 17th Terni Film Festival за фільм «Мати апостолів» Зази Буадзе.

Кадр з фільму «Мати апостолів»

Загалом фільм отримав чотири нагороди. Він став лауреатом нагороди екуменічного жюрі Ватикану, був відзначений за найкращий саундтрек (Роман Григорів та Ілля Разумейко). Також фільм здобув Гран-прі. Акторка Наталія Половинка та режисер Заза Буадзе особисто отримували нагороди.

Фестиваль Terni Film Festival організовується Інститутом теологічних та історико-соціальних досліджень ISTESS, єпархією Терні-Нарні-Амелія та Єпископальною конференцією Умбрії, під патронатом Папської ради з культури. Почесний президент фестивалю – кінорежисер Кшиштоф Зануссі.

Наталія Половинка отримує нагороду Terni Film Festival

Фільм «Мати апостолів» заснований на реальних подіях, які розгортаються у 2014 році. Український військовий літак АН-26 з гуманітарним вантажем вилетів на Донбас. Він мав би повернутися за кілька годин, але був збитий російськими бойовиками. Це мало не у прямому ефірі бачить мати одного з пілотів, Софія Павлівна Кулик (Наталія Половинка), дослідниця давніх українських пісень із Вінниці. Вона вирішила, що має обов’язково потрапити на місце падіння літака та знайти сина.

Документальна картина Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» переміг на кінофестивалі в Ірландія. Стрічку назвали найкращим документальним фільмом на Cork International Film Festival.

Кадр з фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться»

Cork International Film Festival – найстаріший і найбільший кінофестиваль Ірландії. Фестиваль, який триватиме до 21 листопада, демонструє найкращі нові міжнародні та ірландські повнометражні, документальні та короткометражні фільми в кінотеатрах та онлайн. Три програми короткометражних фільмів Cork International Film Festival мають кваліфікацію Американської кіноакадемії.

Головний герой стрічки Андрій Селейман разом з батьками переїхав із Сирії на Донбас. Тут він стикається з черговим військовим конфліктом уже в Україні, де він є волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії.