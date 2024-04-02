Кадр з фільму «Мирні люди»

На фестивалі документального кіно Hot Docs (Торонто, Канада), який цьогоріч проходитиме з 25 квітня по 5 травня, покажуть фільми про війну в Україні «Порцелянова війна», Nice Ladies та «Мирні люди». Перелік фільмів опублікували на сайті фестивалю.

«Порцелянова війна» (Porcelain War) Брендан Белломо та Слава Леонтьєв здобула Гран-прі за документальний фільм у конкурсі фільмів США на фестивалі Sundance.

Фільм розповідає історію трьох українських художників Слави Леонтьєва, його дружини Анни Стасенко та Андрія Стефанова. Вони залишалися у Харкові та під постійними ракетними обстрілами створюють порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будинки.

Nice Ladies Марії Пономарьової розповідає про жінок з найстаршої в Україні команди з чирлідингу Nice Ladies. З початком повномасштабного вторгнення частина команди опиняється за кордоном, а частина залишається в рідному Харкові.

«Мирні люди» Оксани Карпович побудований на перехоплених розмовах російських військових зі своїми рідними. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживити.

«Мирні люди» створено разом із Канадою та Францією. «Мирні люди» отримали спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum на 74-му Берлінському кінофестивалі. Фільм також отримав спеціальну згадку від журі Amnesty International.

Фестиваль Hot Docs було засновано в 1993 році національною асоціацією незалежних документалістів. У 1996 році Hot Docs стала окремою організацією з повноваженнями демонструвати та підтримувати роботу канадських та міжнародних документальних кінематографістів, а також сприяти покращенню документального виробництва.

Hot Docs Canadian International Documentary Festival – найбільший у Північній Америці фестиваль документального кіно, який представляє понад 200 найкращих фільмів з усього світу.

Стрічка-переможниця фестивалю отримує кваліфікацію на премію «Оскар».