Стрічка «Субстанція», яка стала сенсацією Каннського кінофестивалю 2024, вийде в український прокат цього року. Точна дата прокату буде відома найближчим часом, повідомляє компанія Adastra Cinema.

Сатиричний трилер режисерки Каролі Фаржа («Помста») «Субстанція» отримала приз цьогорічного Каннського фестивалюза найкращий сценарій. Також фільм вважався одним із фаворитів серед претендентів на «Золоту пальмову гілку».

Фільм ознаменував собою кінематографічний камбек для легендарної акторки Демі Мур («Привид», «Непристойна пропозиція», «Стриптиз», «Солдат Джейн») та новим проривом для Маргарет Кволлі, відомою за ролями у «Одного разу… в Голлівуді», «Прибиральниці». Також у картині Каролі Фаржа одну з головних ролей зіграв Денніс Квейд («Замкнене коло»), який в останній момент перед стартом зйомок замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022-го.

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур), справжня суперзірка, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує, що прийшов час для її пенсії. І тоді в житті Елізабет з’являється загадковий препарат для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу, кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі) і наслідки існування двох жінок з однією свідомістю стають непередбачуваними…

«Субстанція» знята та спродюсована британською студією Working Title (дочірня компанія Universal Studio), відомою великим різноманіттям різножанрових гітів.