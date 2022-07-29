Експозиція буде розміщена у культурно-креативному центрі «CulturEUkraine»

Восени в Каунасі (Литва) відбудеться триєнале сучасного українського мистецтва «Український Зріз 2022». Під назвою «Ukraine! Unmuted» проект представить твори сучасних художників та художниць України. Нагадаємо, що Каунас цього року є Європейською столицею культури.

Також під час «Українського зрізу» пройдуть дискусійна програма та з’явиться тематичне видання. У команді проекту – куратори Влодко Кауфман, Сергій Петлюк, Оксана Форостина; керівниця проєкту Ліда Савченко-Дуда.

«Український зріз», триєнале сучасного українського мистецтва, свого часу постав як спроба через мистецтво з’ясувати та розповісти, яким є українське мистецтво. Задум «Зрізу» – представити сучасне українське мистецтво передовсім за межами України.

«До українських голосів почали пильніше прислухатися, коли зауважили вибухи та увімкнули звук. Війна є ціною, яку Україна заплатила за те, щоби потрапити у фокус уваги не тільки репортерів з усього світу, але й інституцій культури та освічених класів, у фокус уваги людей, які щодня формують мистецький канон, створюють та руйнують ієрархії, оголошують явища культури цікавими та вартісними, або прирікають на забуття… Українські митці мають свою шкалу поділу часів на добрі й погані: періодами розквіту зазвичай ставали паузи між війнами та репресіями, і цей час, зокрема й останні 30 років, вони плідно використовували. Інша річ, що це мистецтво, хай як органічно вплетене у загальну канву європейської культури попри всі перешкоди, залишалося у «сліпій зоні», повсякчас присутнє, а все ж невидиме… «Український зріз» є оглядом того, що не було чути за прозорими стінами, що не було видно за оптичними ілюзіями, оглядом того, що наближає розуміння», – йдеться в кураторському описі «Ukraine! Unmuted».

«Український зріз 2022» матиме декілька частин. Експозиція буде розміщена у культурно-креативному центрі «CulturEUkraine» (колишня головна пошта Каунаса). На розкриття теми Ukraine! Unmuted націлена серія дискусій за участю спікерів(ок) з України та з-за кордону, а також двомовна українсько-англійська збірка текстів українських мистецтвознавців, філософів, літераторів, зокрема в контексті колоніалізму та реінтерпретації й актуалізації деяких питомо українських мистецьких явищ ХХ і ХХІ століть.

Ідея «Українського зрізу» з’явилася понад десять років тому у Львові в середовищі мистецького об’єднання «Дзиґа», одного із культових культурних осередків міста і країни, у співпраці з партнерами із Любліна фундацією Trans Kultura. Задум виник із бажання вловити й окреслити «українськість» у сучасному мистецтві, зібрати на одному майданчику авторів, для яких Україна – не просто «територія», а «своя, важлива територія», з якою взаємодієш, переживаєш, змінюєшся. Зріз є кураторським проєктом. Нині справу Зрізу продовжують ГО «Інститут актуального мистецтва» та Інститут стратегії культури.

Перше триєнале у 2010 році в Любліні було спробою самоідентифікації, пошуком ідентичності українського сучасного мистецтва. Згодом, у 2013 році, завдяки проекту «Лиман» у Любліні, важливим став процес самоаналізу і самооцінки. А наступне триєнале «ПереТВОРЕННЯ» відбулося у Вроцлаві в рамках програми «Вроцлав-Львів: Європейська столиця культури Вроцлав – 2016» та відобразило актуальний стан мистецтва в Україні, що перебувало в кризі, перед обличчям війни та змін: тоді були втілені виставка, ретроспектива українського медіамистецтва й перформативна складова. У 2019-му Зріз відбувся у Львові в рамках міжнародного Конгресу Культури і став нагодою критично подивитися на себе зблизька, дослідити, чим українське мистецтво здатне зацікавити інших.

Щоразу у триєнале беруть участь митці та мисткині з різних міст України. Орієнтиром є трансформаційні процеси в українському мистецтві. У рамках «Українського зрізу» було представлено 172 мистецькі проекти та твори 123-х авторів(ок) й артистичних груп із таких міст, як Львів, Київ, Херсон, Ужгород, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ірпінь, Судова Вишня, Дрогобич, Дніпро, Чернівці, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Донецьк, Вінниця, Суми, а також смт Понінка.