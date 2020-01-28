«Гроші є і за них можна змінювати село. Було б бажання».

Створити тропіки в українському селі, і не просто створити, а ще й вирощувати там екзотичні фрукти та овочі, думаєте, це реально? Десяток українських бізнесменів каже, що це не тільки реально, а й прибутково. Ці відчайдухи з різних причин вирішили започаткувати власний бізнес, були навіть такі, хто це робив заради цікавості.

Звичайно, такий бізнес не панацея для українського села, але це ще одна можливість привернути увагу до проблем таких маленьких населених пунктів. Адже після реклами, яку, до речі, зазвичай роблять самі ж відвідувачі, такі села стають своєрідною Меккою для школярів і різних любителів екзотики.

Отож, ці історії про те, що навіть банани можна вирощувати разом із грушками.

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