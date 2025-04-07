У Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій», що у Львові, тривають два дуже цікаві мистецькі проєкти.

Зокрема тут триває виставка творів військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни та проходять реабілітацію в Центрі UnbrokeN. У межах проєкту «Unbroken: За обрієм» представлені малярські та керамічні роботи, створені у творчій майстерні, що діє на базі реабілітаційного центру. Більшість робіт відвідувачі можуть придбати та у такий спосіб підтримати діяльність майстерні. Багато робіт уже придбано.

Участь у виставці взяли понад 15 пацієнтів і пацієнток. У фокусі проєкту – пейзаж, але не як традиційний художній жанр, а як метафора. Природа, з її багатогранністю й мінливістю, стає засобом для розмови про внутрішній світ людини.

«У виставковому проєкті «Unbroken: За обрієм» пропонуємо розглянути пейзаж не як жанр чи явище образотворчого мистецтва. Через новопосталий стосунок учасників/-ць виставки з мистецтвом пейзаж стає радше метафорою і способом. Способом говорити про щось абстрактне, як-от емоції, прагнення чи мрії; про щось конкретне, як-то колір, форма і текстура; про щось особисте, як ось уявлення про прекрасне або прагнення спокою та умиротворення. У підсумку, пейзаж може мислитись як метод пізнання і метод втілення, він стає результатом процесу творення заради творення», – розповідає куратор виставки Ілля Туригін.

Один з ключових напрямів відновлення ментального здоров'я у центрі Unbroken – це психотерапія, що ґрунтується на мистецтві та творчості, зокрема арттерапія.

Цей метод допомагає пацієнтам з психологічною травмою зазирнути у свою підсвідомість та висловити те, про що не хочеться говорити. А також пережити внутрішні конфлікти, впоратися з тривогою та поліпшити психоемоційний стан.

«Арттерапію ми іноді поміж колег називаємо нашим психотерапевтичним МРТ. Бо це чудовий інструмент, який дуже корисний для діагностики та лікування тих розладів, які пов’язані зі стресом», – зазначає лікар психіатр, психотерапевт, керівник напрямку ментального здоровʼя Центру Олег Березюк.

Вражає, наскільки цікавими та наповненими є роботи тих, хто раніше ніколи не тримав у руках пензля. Цікаві по думці та способу вираження роботи, без сумніву, вартують глядацької уваги.

Виставка триватиме до 13 квітня.

Також у «Меркурії» відкрито передаукціонну виставку «Українське модерне мистецтво», де представлено 51 твір митців і мисткинь України та діаспори. Серед них – Алла Горська, Віктор Зарецький, Павло Керестей, Михайло Андрієнко-Нечитайло, Олекса Грищенко, Карло Звіринський, Богдан Сойка, Володимир Патик та інші.

«Серед творів, які представить аукціонний дім Меркурій, можна буде побачити різноманітну палітру модерного мистецтва України та діаспори. Серед пропонованих авторів модерного мистецтва – відомі імена осередків Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Івано-Франківська та Ужгорода. Особливу добірку виставки складають твори українців-модерністів із діаспори: Михайла Дзиндри, Олекси Грищенка, Володимира Макаренка та Михайла Андрієнка-Нечитайла, чиї роботи високо цінуються на артринку Європи вже більше як пів століття», – розповідають в аукціонному домі.

Виставка триватиме до 11 квітня. А вже наступного дня відбудеться аукціон. З повним каталогом творів можна ознайомитися на офіційному сайті аукціонного дому «Меркурій».