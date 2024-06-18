Уряд визнав право цивільного подружжя на матеріальну допомогу у разі загибелі військового

Кабінет міністрів України вніс зміни у Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військового. Відповідне рішення ухвалене у вівторок, 18 червня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед іншого, Кабмін розширив перелік людей, які можуть отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військового. Це:

жінки (чоловіки), які проживали з військовим без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;

діти, народжені після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Також зміни передбачають, що військовий або резервіст може скласти особисте розпорядження на випадок своєї смерті і вказати у ньому коло людей, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги. Окрім того, автор документу може у відсоткових частках визначити, хто скільки грошей із повної суми допомоги отримає.

Окрім того Кабмін закріпив заборону на відмову від призначення та отримання такої допомоги від імені неповнолітніх дітей загиблого військового та від імені недієздатних людей.

Водночас уряд доповнив перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.

Нагадаємо, ідеться про суму в 15 млн грн, що рівномірно розподіляється між усіма членами родини, які мають право на неї.