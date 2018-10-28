Творці «Сімпсонів» відмовились від персонажа Апу через звинувачення в расизмі

Персонаж Апу Нахасапімапетілон викликав великий суспільний резонанс, який прозвали «проблема Апу»

Творці мультсеріалу «Сімпсони» прийняли рішення прибрати з сценарію Апу, власника магазину індійського походження. Про це розповів продюсер Аді Шанкар в інтерв'ю сайту Indiewire, повідомляє «Укрінформ».

Як повідомляється, автори прагнуть уникнути протиріч і скарг, які надходять до них набагато частіше в останні два роки.

Ймовірно, сценаристи влаштують якесь прощання з Апу, і це повинно запам'ятатися глядачам. Але персонажа виведуть з дії остаточно.

Апу є другорядним персонажем у мультсеріалі. Він переїхав в американське місто Спрінгфілд з Індії і відкрив магазин Kwik-E-Mart. Однією з його особливостей є яскраво виражений індійський акцент. Апу доволі скупий, намагається заощадити гроші на всьому — і саме тому, більшість продуктів у його магазині вже давно прострочені. Йому присилають всілякі товари з усього світу, половину з них незаконно.

Герой викликав великий суспільний резонанс, який прозвали «проблема Апу». У 2017 році комік Харі Кондаболу присвятив цій темі документальний фільм, що розповідає про стереотипи щодо американських індусів.

«Сімпсони» найдовший за всю історію американського телебачення мультиплікаційний серіал, який регулярно виходить на телеканалі Fox з 1989 року.

Журнал Time в останньому випуску 1999 року, присвяченому найбільшим досягненням XX століття в галузі мистецтва і розваг, назвав «Сімпсонів» найкращим телевізійним серіалом сторіччя. Цей же журнал включив Барта Сімпсона в список 100 найбільш впливових людей XX століття. Барт Сімпсон виявився єдиним вигаданим персонажем у цьому списку. 14 січня 2000 на честь серіалу була відкрита зірка на Алеї слави в Голлівуді.