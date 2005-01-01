У 2018 році у Львові розпочнуть ремонтувати пл. Двірцеву та відрізок вул. Замарстинівської

Візуалізація проекту реконструкції площі Двірцевої у Львові

У наступному році у Львові надалі ремонтуватимуть дороги, наскільки це дозволить бюджет міста. Серед пріоритетів завершення ремонту вул. Личаківської, заміна дорожнього полотна на вул. Чернівецькій, а також початок реконструкції пл. Двірцевої та відрізку вул. Замарстинівської. Про ці та інші плани розповів міський голова Львова Андрій Садовий під час звітної зустрічі з громадою міста у середу, 27 грудня, у Центрі Шептицького..

«Щоб розв’язати питання транспорту, необхідно мати якісні дороги. Громада міста за останні роки вклала значні кошти в ремонт доріг і надалі потрібно над цим працювати, – процитувала Андрія Садового прес-служба ЛМР. – У цьому році ми розпочали масштабні ремонтні роботи на вул. Личаківській. Думаю, що приблизно до квітня-травня роботи ще триватимуть. Основне навантаження тут – це підземні роботи, зокрема заміна колекторів. Також ремонтували вул. Чернівецьку – проклали нову трамвайну колію. Наступного року на вул. Чернівецькій будемо повністю робити дорожнє полотно. Також ремонтували вул. Богданівську, вул. Пулюя-Трускавецьку, вул. Зимновідську-Станційну».

У планах на наступний рік, за словами міського голови, ремонт пл. Двірцевої. «Нам потрібно навести лад на цій площі, бо коли приїжджають до Львова, на Вокзал, виникає дуже багато питань до цієї площі. Тому нашими фахівцями вже розроблено якісний проект ремонту площі», – наголосив Андрій Садовий.

Також розпочнеться ремонт вул. Замарстинівської на відрузку до вул. Липинського. Окрім того, у планах на 2018 рік ремонт вул. Пластової, дороги до Білогорщі, шляхопровід на вул. Ковча.

«Багато зараз працюємо відносно тих робіт, які необхідно буде розпочинати у 2019 році. Йдеться про вул. Шевченка та про вул. С. Бандери. Це – великі проекти, які ми будемо реалізовувати за кошти Європейського інвестиційного банку. Ви, напевно, чули багато дискусій щодо бруківки на вул. С. Бандери. Я сьогодні мав фінальну розмову з проектантами. Вони мене запевнили, що бруківки на вул. С. Бандери не зменшиться, а її буде навіть більше. Та все буде переплановано таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт для мешканців. Щодо ремонту вул. Мазепи, вул. Пасічної та вул. Б. Хмельницького, на жаль, бюджет Львова не такий великий, тому спочатку робимо те, що найскладніше», – сказав Андрій Садовий.

Також у Львові продовжать розвивати велоінфраструктуру. «Наступного року плануємо велодоріжку на пр. Чорновола, вул. Грінченка, вул. Княгині Ольги. Тобто у нас у Львові ровером можна буде проїхати з Автовокзалу на вул. Стрийську, до Брюхович», – зазначив він.

Окрім цього, за словами Адрія Садового, місто і надалі інвестуватиме багато коштів у ремонт хідників та невеликих доріг. «Цього року ми відремонтували 50 невеликих доріг у наших районах. У наступному році плануємо 80 таких доріг. Наше завдання – усі дороги мають бути відремонтовані, бути у доброму стані хідники, трамвайні колії та велодоріжки», – додав Андрій Садовий.

Додамо, що більш детально про всі заплановані на 2018 рік ремонти у Львові можна дізнатись із матеріалу на цю тему на ZAXID.NET.

Також на ZAXID.NET можна переглянути трансляцію звіту Андрія Садового перед громадою Львова.