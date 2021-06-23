У п'ятницю, 25 червня, у Ботанічному саду Франкового університету влаштують благодійний Літній вечір. На цій події хочуть зібрати випускників та друзів університету. А ще планують назбирати гроші, щоб створити стипендійний фонд для обдарованих студентів та аспірантів.

«Окремо ми маємо заплановану екскурсію. Після екскурсії розпочнеться офіційне відкриття і гості попрямувавши через гарно прикрашену арку, яка теж буде слугувати одночасно і фотозоною, підуть у частину саду, де буде розміщена сцена. І основні дійства будуть відбуватися, власне, на сцені», – привідкриваючи карти, розповідає організаторка Ольга Осередчук.

Благодійний Літній вечір у Ботанічному саду влаштують для друзів та випускників Франкового університету. Гостей у коктельному вбранні частуватимуть шампанським й українським вином, а на сцені виступатимуть – Христина Соловій та гурт Wszystko. І найголовніше – впродовж заходу діятимуть Тихий та Голосний аукціони. Продаватимуть картини, прикраси і навіть м'яч підписаний усіма гравцями української збірної.

«Тихий аукціон – це коли будуть стояти лоти і кожна людина, котра хоче його придбати, зможе підійти і вписати свою ціну. Тихий аукціон буде тривати близько двох годин і остання ціна, яка буде написана, переможе. Голосний аукціон, він буде оголошуватися ведучим. Буде розповідатися історія лоту, і, так би мовити, наживо змагатимуться ті, хто хоче його придбати. На Голосному аукціоні також можна буде придбати сертифікати і таким чином допомогти грішми», – пояснює керівниця центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана Франка Ольга Осередчук.

Ведучим вечора буде випускник Франкового університету Олег Пригода.

«Кожен гість буде відчувати, що він є творець цього заходу. Не буде такого, що відокремлена сцена, глядач і інші події. А тут все буде в купці. Тут кожен буде відчувати свою потрібність і присутність», – каже ведучий, випускник ЛНУ імені Івана Франка Олег Пригода.

Захід організовує асоціація випускників Франкового університету із благодійною метою. Так хочуть сформувати стипендійний фонд. Започатковують його з нагоди 360-річчя університету. Тож усі зібрані гроші під час Літнього вечора підуть на добру справу – на розвиток молодих науковців.

«Найперше – це, звичайно, підтримка фінансова. Успішних студентів, тих, які перемогли на міжнародних олімпіадах, тих, які мають успіхи на всеукраїнських олімпіадах. Другий момент, в чому ми хотіли б отримати підтримку – це є формування фонду для того, щоб дообладнати наші лабораторії і підтримати ті дослідження, які проводяться студентами в наших дослідних лабораторіях», – розповідає проректор ЛНУ імені Івана Франка Віталій Кухарський.

Літній вечір у Ботанічному саду відбудеться вже у п'ятницю, 25 червня. Запрошують усіх прихильників Франкового університету. Детальна програма та квитки – на сайті навчального закладу.

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