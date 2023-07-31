Євген Світличний загинув на російсько-українській війні

На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний. Про це повідомив командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов.

«Під час виконання бойового завдання, в стрілковому бою, загинув наш брат Євгеній «Жека» Світличний. Бути воїном – жити вічно. Ми помстимося», – повідомив Філімонов.

На сторінці «Вовків Да Вінчі» уточнили, що Євген загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Світличний був відомий перш за все своєю роллю у фільмів «Носоріг».

«Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину», – написав у Facebook режисер «Носорога» Олег Сенцов.

Окрім акторської діяльності Світличний був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів.