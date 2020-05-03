Як відсвяткували День Львова в умовах карантину

Символічний Король і Королева Львова на площі Ринок з нагоди Дня міста, 3 травня 2020 року

Львів цього року свій день народження відзначає по-особливому. У неділю, 3 травня, до входу у львівську Ратушу на конях під’їхали костюмовані герої — Король та Королева — і подякували усім медикам за роботу. Також свої слова подяки висловили мер міста Андрій Садовий та його дружина Катерина. А прапор міста на штандарті біля Ратуші підняв молодий львівський лікар Гнат Герич.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, цього року через карантин День міста не відбувається у звичному форматі, а тому мер вирішив подякувати усім медикам за нелегку роботу в часі пандемії коронавірусу. Скульптури усіх чотирьох фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом «Дякую лікарю» та символічні медичні халати. Левів біля Ратуші також символічно одягнули у захисні маски і халати.

«Львів вітає Короля і Королеву! Кожного року в першу неділю травня ми святкуємо День міста. Але в цьому році в світі пандемія, і День міста ми перенесли. Але закони людські не є писаними для Короля і Королеви. І вони сьогодні приїхали до нас. Тож дозвольте, Ваші Величності, щоб ми цей день сьогоднішній присвятили нашим лікарям, нашим медичним працівникам, які рятують усіх нас. Сьогодні з нагоди цього дня, ви бачите, — леви в білих халатах і в масках, наші фігури на фонтанах Нептун, Діана також є в масках. З вашого дозволу, Ваша Величносте, ми просимо нашого лікаря Гната Герича підняти прапор міста з нагоди сьогоднішнього дня», — цитує мера Львова Андрія Садового прес-служба мерії.

На завершення сурмачі виконали традиційну мелодію міста, а хор «Гомін» — Гімн України.

фото Романа Балука