Кадр з фільму Вуді Аллена «Північ у Парижі»

Аналітики InsureandGo (компанія, яка займається страхуванням туристів), досліджуючи базу даних QuoDB, встановили, які міста найчастіше згадують у кінематографі різних жанрів за всю історію його існування, починаючи з 1892 року.

Виявилося, що найпопулярнішим містом у кіно є Париж, яких має 33 078 згадок.

«Париж, який лідирує з 33 078 згадок, є найбільш цитованим містом в історії кіно та єдиним французьким містом у двадцятці найкращих. "У нас завжди буде Париж" з фільму "Касабланка" 1942 року – одна з найзнаковіших фраз на великому екрані, але це не єдиний фільм, який вшановує місто кохання. Такі фільми, як "Кримінальне чтиво" (1994), "Розумник Вілл Гантінг" (1998), "Початок" (2010) та улюблений мультфільм "Рататуй" (2007) – усі посилаються на столицю Франції, роблячи її міцним культурним орієнтиром», – зазначають автори дослідження.

За ним йдуть Лондон (Велика Британія) з 30 624 і Рим (Італія) з 16 371 згадками відповідно. Париж є єдиним французьким містом у топ-20, а країною-лідеркою є США.

20 найчастіше згадуваних у кіно міст світу: