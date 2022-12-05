Микола Грибик (зліва) виборов «золото» на Кубку Європи з самбо, перемігши у фіналі румуна вагою у 175 кг

19-річний львівський самбіст Микола Грибик здобув золоту медаль на Кубку Європи з самбо, який відбувся на початку грудня в Румунії. У фіналі львів’янин переміг старшого на 11 років та важчого на 65 кг суперника.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА, на Кубку Європи з боротьби самбо 19-річний Микола Грибик представляв Львівщину у складі національної збірної. Спортсмен виборов «золото», перемігши у фінальному поєдинку у ваговій категорії понад 98 кг суперника з Румунії.

При цьому суперник Миколи Грибика у фіналі виявився cтаршим за нього на 11 років, зростом понад 2 метри та вагою 175 кг (зріст Миколи Грибика 180 см, вага 110 кг). Така різниця у габаритах суперників пояснюється тим, що вагова категорія 98+ є крайньою для чоловіків-самбістів.

Загалом за медалі змагались понад 170 спортсменів з 12 країн. Для Миколи це вже не перша перемога на міжнародних змаганнях. Торік у травні він став віце-чемпіоном Європи серед юніорів. У 2020 році спортсмен також став чемпіоном світу з самбо серед юнаків.

Кубок Європи серед чоловіків та жінок з боротьби самбо відбувався 1-2 грудня у місті Кейле Гредіштей (Румунія).