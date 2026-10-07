Протестувальники вимагають покращення умов навчання

У вівторок, 6 жовтня, Францією пройшли масштабні мітинги, в яких взяли участь сотні тисяч вчителів, учнів та їхніх батьків. Здебільшого акції протести пройшли мирно, проте поранення отримали понад 200 підлітків та 85 шкільних працівників, повідомило агентство Reuters.

Протестувальники вийшли на мітинги, вимагаючи у влади оптимізації умов навчання. Зокрема, учні та їхні батьки скаржаться на брак учителів в школах, переповнені класи та нестерпну спеку в школах.

Люди вийшли на мітинг у Парижі, Марселі, Нанті, Ліоні та інших містах країни. Організатори протесту заявили, що на вулиці вийшли 450 тис. людей по всій Франції. Водночас уряд повідомив про близько 250 тис. людей. Кількість протестувальників, яка вимагала покращення умов навчання, стала найбільшою за весь час.

Nous sommes 450 000 à avoir défilé partout en France aujourd'hui. C'est le début d'une vague que plus rien ne peut arrêter. À tout le reste du peuple français, la jeunesse adresse un message : rejoignez-nous ! #BlocusLycées https://t.co/edM6zRJavC Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 6, 2026

Попри те, що більшість мітингів пройшли мирно, подекуди відбувалися заворушення. У Парижі, Страсбурзі, Ренні та Тулузі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети для розгону протестувальників.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню назвав протести найжорстокішими студентськими демонстраціями за останні десятиліття. За його даними щонайменше 215 підлітків та 85 шкільних працівників отримали поранення внаслідок зіткнень. Також постраждали понад 700 поліцейських. За даними МВС Франції, 6 жовтня правоохоронці заарештували близько 500 людей.

На протести у Франції відреагував президент США Дональд Трамп. Він повʼязав шкільні демонстрації «з виходом міграції у Франції з-під контролю». Водночас вимоги протестувальників не стосувалися релігії та імміграції. За даними Reuters, ультраправа партія Марі Ле Пен не повʼязала протести з міграційною політикою Франції.

«Це не про школи, це про іслам, який хоче захопити колись велику країну», – заявив Трамп.

Правозахисні групи, студенти та батьківські групи звинуватили владу у застосуванні непропорційної сили проти неповнолітніх. Водночас французький уряд стверджує, що протестний рух був захоплений сторонніми особами, а в деяких місцях переріс у міське насильство.

На тлі протестів, які тривають вже кілька тижнів, президент Франції Емманюель Макрон вночі терміново скликав уряд. Лекорню повідомив, що доручив своїм міністрам зайнятися основними вимогами учнів. Зокрема, серед них – забезпечення заміни відсутніх вчителів, перегляд тривалості навчального дня з 8:00 до 18:00, ремонт необхідність довших обідніх перерв.