Двоє дітей перебувають у дитячій лікарні Дрогобича

На Львівщині у готельно-ресторанному комплексі Geneva medical resort & spa отруїлся четверо людей, серед яких двоє дітей.

Діти госпіталізовані до інфекційного відділення дитячої лікарні в Дрогобичі, дорослі – у інфекційне відділення лікарні в Стебнику, повідомив ZAXID.NET керівник відділу охорони здоров’я Дрогобицької міської ради Володимир Чуба.

«Ми отримали інформацію, що вчора до лікарні потрапило четверо людей: двоє дітей і двоє дорослий. Їхній стан – середньої важкості. Дорослих госпіталізували в інфекційне відділення Стебницької лікарні, сьогодні вранці одного пацієнта вже виписали, діти 2019 і 2011 року народження в лікарні Дрогобича», – повідомив Володимир Чуба.

Чим отруїлися, наразі невідомо. Відповідні служби, за його словами, це з’ясовують.

В головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області також не могли повідомити, чим саме отруїлися люди.

«Офіційного повідомлення від медицини катастроф ми не отримали. Але сьогодні до нас прийшло повідомлення з "гарячої лінії" області, що у готелі "Женева" хтось отруївся. Ми переадресували це повідомлення нашим фахівцям з дрогобицького управління і вони з’ясовують що там сталося. Більше інформації на даний час ми не маємо», – повідомив заступник начальника управління Ростислав Волошин.

Ні лікарі, ні працівники Держпродспоживслужби не розголошують назви готельного комплексу, але за інформацією сайту «Твоє місто», йдеться саме про Geneva medical resort & spa. За даними сайту «Чесно», цей відпочинковий комплекс належить народному депутату від «Європейської солідарності» Андрію Лопушанському.