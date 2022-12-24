З назви «Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна» прибрали слова «російський» та «Пушкіна»

Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр», повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів», – написав він.

Синєгубов відзначив, що тільки за березень цей театр тричі потрапляв під російський обстріл. Тоді окупанти пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна й двері.

«Це рішення – на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію», – додав очільник ОВА.

За словами депутатки обласної ради від фракції «Європейська солідарність» Галини Куц, за перейменування проголосував 81 депутат, ще двоє утрималися.

«Звершилося! Нарешті театр Пушкіна у Харкові перейменовано!!! Тепер у назві театру нема ні слова «російський», ні слова «Пушкін»», – написала депутатка.