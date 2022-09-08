Гравюри передали на реставрацію. Після відновлення вони поповнять колекції українських музеїв

У селі Розваж Острозької громади історик знайшов понад 50 гравюр авторства відомого художника та учасника ОУН-УПА Ніла Хасевича. Роботи датовані 1949 роком. Імовірно, у сховку на горищі сільської хати гравюри пролежали близько 70 років. За цей час у будинку декілька разів змінювались власники, але малюнків ніхто не знаходив.

Гравюри знайшов історик та мистецтвознавець Микола Бендюк, коли разом з товаришем розгрібали горище у купленому місяць тому будинку. Як розповів він «Суспільному», понад 50 гравюр знайшли у сумці, яка була захована у соломі на горищі. Гравюри датуються 1949 роком.

В той час, за даними історика, власником цього будинку був боєць Української повстанської армії Степан Домащук. Повстанець займався поширенням агіток з гравюрами Хасевича «За Українську самостійну соборну державу», але частину з них був змушений заховати.

«Останній керівник СБ ОУН Острозького району був арештований і розстріляний НКВС у 1950 році і на той час вже було небезпечно розповсюджувати ці агітки. Тож Домащук заховав їх під стріхою», – зазначив Микола Бендюк. Історик також додав, що після смерті Степана Домащука, з 1990 років його будинок кілька разів змінював власника. Увесь цей час роботи митця лежали під половою на горищі.

Знайдені дереворити перебувають на реставрації, щоб відновити пошкоджені грибком втрати. Після цього чоловік планує передати їх українським музеям. Поповнити музейні колекції оригіналами Ніла Хасевича планують до 80-річчя Української повстанської армії.