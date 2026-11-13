Що швидше хворий з інсультом потрапить до спеціалізованої лікарні, то більше у нього шансів повернутися до активного життя

У кардіоцентрі госпіталю у Винниках запрацював новий інсультний блок. У ньому пацієнти з гострими порушеннями мозкового кровообігу зможуть отримати весь спектр ургентної допомоги – від надточної діагностики до високотехнологічних втручань та ранньої реабілітації. У перші дні роботи блоку тут врятували 44 пацієнтів з гострим мозковим інсультом та транзиторною ішемічною атакою. Також успішно проведено 11 тромболізисів (медикаментозне розчинення тромбу, що відновлює кровотік), повідомила у п’ятницю, 13 листопада, пресслужба ЛОДА.

«Перша механічна тромбектомія виконана на найвищому рівні — високотехнологічне видалення тромбу з судини головного мозку пройшло без ускладнень, і пацієнт уже розпочав етап реабілітації», – кажуть у медзакладі.

Нагадаємо, при інсульті дуже важливий час надання хворому спеціалізованої допомоги. Що швидше пацієнт потрапить до спеціалізованої лікарні, то більший шанс вибратися з недуги і повернутися до активного життя. Тому лікарі наголошують: кожна людина, починаючи від школяра, повинна знати: якщо в когось із рідних, знайомих чи незнайомих людей погіршилися мова, свідомість, рухи в кінцівках, перекосилося обличчя, у таких випадках слід терміново викликати «швидку». Якщо хворого з інсультом доставлять до лікарні до 4,5 годин, йому можна ввести препарат, який ефективно (майже у 60% пацієнтів) розчиняє тромб, і цього достатньо, аби уникнути тяжких наслідків. Якщо доставляють до 6 годин, це безпечний час для видалення тромба. Коли хворий потрапить до медиків до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція.

Як повідомили ZAXID.NET у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, на Львівщині спеціалізовану допомогу при інсультах надають такі медзаклади:

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1. Університетська лікарня ЛНМУ (м. Львів, вул. Чернігівська, 7)

2. Львівський обласний госпіталь ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи (м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31) (м. Львів, вул. Кульпарківська, 35).

3. Лікарня св. Пантелеймона (м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9),

4. Лікарня св. Луки (м. Львів, вул. В. Навроцького, 23)

5. Дрогобицька міська лікарня №1 (м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9),

6. Стрийська міська об’єднана лікарня (м. Стрий, вул. Ольги Басараб, 15),

7. Самбірська центральна лікарня (м. Самбір, вул. Шпитальна, 14),

8. Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи (м. Новояворівськ, вул. Шевченка,18),

9. Золочівська центральна районна лікарня (м. Золочів, вул. Академіка Павлова, 48).