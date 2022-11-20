У Катарі розпочався чемпіонат світу з футболу-2022
Фінал чемпіонату відбудеться 18 грудня
У неділю, 20 листопада, у Катарі розпочалася фінальна частина чемпіонату світу з футболу. У день відкриття чемпіонату на арені «Ель-Байт» в Ель-Хаурі зіграють збірні Катару та Еквадору, передає «Укрінформ».
За Кубок світу змагатимуться 32 національні команди. Загалом відбудуться 64 матчі. Титул захищатиме Франція.
Склад груп:
- А – Катар, Єгипет, Сенегал, Нідерланди;
- B – Англія, Іран, США, Вельс;
- C – Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;
- D – Франція, Австралія, Данія, Туніс;
- E – Іспанія, Коста-Рика, Німеччина, Японія;
- F – Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;
- G – Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;
- H – Португалія, Гана, Уругвай, Республіка Корея.
У плей-офф змагань вийдуть по дві найкращі команди кожної групи. Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 3-6 грудня, чвертьфінали – 9-10 грудня, півфінали – 13-14 грудня, матч за третє місце –17 грудня. Фінал відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі.
Нагадаємо, збірна України не пройшла на чемпіонат світу з футболу 2022.
Зазначимо, що чемпіонат світу з футболу вперше відбувається взимку через спекотну погоду в Катарі. Катар неодноразово хотіли позбавити права проводити ЧС через корупційні скандали.