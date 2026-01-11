Місцева студія SoBA переосмислила концепцію струмливих білих рукавів Куньцю в сучасному міському ландшафті, поєднавши плавні рухи з рельєфом парку

У китайському місті Сучжоу архітектурна студія SoBA спроєктувала унікальний громадський простір – Huachiao Vibrant Sports Park – де культурні мотиви традиційної опери вплетені у сучасний ландшафт спортивного парку, передає Dezeen.

За словами студії, форма парку була навіяна плавними «водяними рукавами», що використовуються в костюмах для опери Куньцю, що зародилася в районі Куньшань.

Фото Holi

Місцева студія SoBA переосмислила концепцію струмливих білих рукавів Куньцю в сучасному міському ландшафті, поєднавши плавні рухи з рельєфом парку, а також використовуючи їх для з’єднання різних функціональних зон.

«Такий підхід не тільки надає об'єкту виразної культурної ідентичності, але й покращує просторову читабельність та взаємодію», – пояснюють у SoBA.

Сам парк має площу 6000 квадратних метрів та включає два баскетбольні майданчики, скейтпарк, столи для настільного тенісу, павільйон та дитячий ігровий майданчик.

Фото Holi

Колірна гама парку також відповідає цій концепції: білий скейтпарк служить візуальним та просторовим центром, а комбінація синього, оранжевого та рожевого кольорів покриває баскетбольні майданчики та столи для настільного тенісу, створюючи динамічний вигляд.

Відвідувачі будь-якого віку можуть скористатися тренажерними залами, які були спроєктовані з урахуванням різних фізичних можливостей.

Фото Holi

Окрім спортивних споруд, у парку також є безліч місць для відпочинку та затінених зон.