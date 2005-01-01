У Києві відкривcя фестивалю документального кіно Docudays UA

Фестиваль розпочався акцією #FreeSentsov!

У Києві урочисто відкривcя Міжнародний фестивалю документального кіно Docudays UA. Церемонія відкриття фестивалю розпочалася акцією підтримки незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова #FreeSentsov! Організатори висловили свої сподівання на те, що вже наступного року Олег буде вільним і зможе стати учасником Docudays UA.

Значну увагу на фестивалі буде приділено окупації Криму та пов'язаному з цим порушенню прав людини.

Docudays UA підтримав незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова

«Є таке право людини, яке не зазначене в Загальній декларації прав людини, чи в будь-якому іншому документі, – це право дивитися хороше кіно. Сьогодні, коли нам, на жаль, треба боротися за свого глядача і за якісне кіно, такі фестивалі як Докудейс роблять свою грандіозну справу. Я дуже радий, що багато з тих фільмів, які тут покажуть, підтримало Держкіно, і що вдалося сформувати повноцінну національну конкурсну програму повнометражних фільмів», - зайвив на відкритті голова Держкіно Пилип Іллєнко.

XV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA триватиме до 30-го березня. Впродовж тижня тут буде показано 62 фільми з 36 країн світу, з них 11 документальних стрічок є українськими.

Шість кінопрограм фестивалю представлять історії груп людей, які найчастіше стикаються з нерівністю та дискримінацією.

Фото: Держкіно