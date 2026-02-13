Полотно XIX століття реставрували чотири роки

У Києві виставили до огляду відреставровану копію картини Караваджо «Взяття Христа під варту» («Поцілунок Іуди»). Вона зберігалась в експозиції Одеського музею західного і східного мистецтва, звідки її викрали у 2008 році. Твір виявили у Німеччині і повернули в Україну. Його відреставрували наші фахівці і експонують у Києві.

Виставку «У світлі Караваджо. Порятунок. Дослідження. Реставрація» відкрили 12 лютого у заповіднику «Софія Київська». Це єдиний в Україні твір, пов’язаний з ім’ям видатного італійського майстра XVII століття Мікеланджело Мерізі да Караваджо.

«Зараз це професійно відреставрований твір, який демонструє, що Україна має експертизу для відновлення і збереження культурної спадщини на найвищому рівні. Це результат професіоналізму і співпраці між Національним науково-дослідним реставраційним центром України, міжнародними партнерами, зокрема Представництвом ЮНЕСКО в Україні», – повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Картина «Взяття Христа під варту» («Поцілунок Іуди») експонувалася в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Її викрали у 2008 році, вирізавши центральну частину полотна з підрамника. У 2010 році її знайшли в Німеччині та повернули до України як речовий доказ.

Після розголосу зʼясувалося, що твір з одеського музею є копією оригіналу. Справжнє полотно Караваджо зберігається в Національній галереї Ірландії. Однак представники дублінської галереї зазначили, що полотно не можна назвати підробкою: копіюючи роботу майстра, художник тренував своє мистецтво, а не намагався когось обдурити. Тоді фахівці дійшли висновку: якщо картина дійсно є копією, то створеною понад 200 років тому. Адже оригінал з кінця XVIII століття вважався втраченим, його знайшли лише в 1990 році.

Як додали у заповіднику «Софія Київська», історія полотна з одеського музею сягає середини ХІХ століття. Його пов’язують з українським дипломатом і колекціонером Олександром Базилевським (1829–1899), який придбав твір у Парижі. На початку ХХ століття картину передали до Одеси, а з 1924 року вона зберігалася в Галереї старовинного живопису (нині – Одеський музей західного і східного мистецтва).

Реставрація картини тривала чотири роки. Як розповіли реставратори «Суспільному», робота була надзвичайно складною: полотно зшивали зі шматків. Треба було стабілізувати фарбовий шар та відновити цілісність полотна. Італійські фахівці консультували українських реставраторів методично.

Стан полотна після вилучення та команда, яка його реставрувала (фото МКСК)

Картину зберігали з тимчасовими наліпками, вона не була натягнута на підрамник, що призвело до деформації. Реставрацію розпочали у 2018 році. Завершили її у серпні 2021-го, напередодні 450-річчя Караваджо. Після виставки в Україні полотно «Взяття Христа під варту» («Поцілунок Іуди») планують показати у містах Європи.

​​​​​​Мікеланджело Мерізі да Караваджо – італійський художник доби бароко. Свою картину «Христа беруть під варту» або «Поцілунок Юди» він написав 1602 року на замовлення родини Матеї в Римі. Творчість митця була дуже популярною, тож його роботи масово копіювали інші художники. У XX столітті нарахували щонайменше 12 копій роботи «Взяття Христа під варту». Одна з них зберігалася в Одесі.