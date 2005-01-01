У Києві завершились зйомки американського серіалу «Чорнобиль»

На зйомках серіалу «Чорнобиль»

У центрі Києва завершились зйомки мінісеріалу «Чорнобиль» виробництва американського телеканалу HBO спільно із британським Sky.

Частина епізодів знімалася на вулиці Богдана Хмельницького, у кварталах від Пушкінської до Володимирської. Заради зйомок частину вулиць було перекрито за розпорядженням Київської міськдержадміністрації, повідомляє Укрінформ.

Заради серіалу деякі установи та магазини змінили вивіски. Зокрема, розташований в цьому кварталі Укрінформ став «Музичною школою №32», напроти агентства з'явився кіоск «Табак». Також кияни могла побачити на вулицях транспорт 1980-х років.

Стеллан Скарсгард. Фото: Катерина Сліпченко

Серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, складатиметься з п'яти серій. Прем'єра запланована на 2019 рік. У головних ролях - британські актори Джаред Гарріс («Корона», «Експеримент: Зло») та Емілі Вотсон («Розсікаючи хвилі»), Стеллан Скарсгард («Розсікаючи хвилі», «Догвіль», «Німфоманка»). Актор грає члена ЦК КПРС та голову державної комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Бориса Щербину.

Сценаристом стрічки є американський сценарист та режиссер Крейг Мезін, який був керівником Walt Disney Company у 90-ті роки. Режисер - шведський кінорежисер, музикант, кліпмейкер Юхан Ренк.

HBO - це підрозділ Time Warner, який здійснює мовлення з двох 24-годинних кабельних каналів: HBO і Cinemax. Одним з найвідоміших серіалів каналу стала «Гра престолів». Sky - британський цілодобовий новинний канал, входить до медіа-корпорації Руперта Мердока.