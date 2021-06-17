За словами ініціаторів, курс повинен закласти у дітях правильні цінності

Із 1 вересня у Луцьку запроваджують факультативне вивчення християнської етики для учнів молодших та середніх класів. Для учнів 10-11 класів пропонуватимуть дисципліну «основи сім’ї». Предмети необов’язкові, обиратимуть їх школи та класи самостійно. В міському управлінні освіти впровадження таких факультативів підтримують.

Як розповів ZAXID.NET один з ініціаторів курсу «християнська етика», пастор і депутат міськради Роман Кравчук, курс необхідний для того, аби «виховувати у дітях правильні цінності», а також запобігати шкідливим звичкам: вживанню алкоголю, наркотиків та курінню.

«Раніше християнська етика була у деяких школах. Але відсоток покриття усіх 39 шкіл Луцької ОТГ складав дуже небагато. Цього року ми хочемо збільшити цей відсоток для всіх шкіл», – пояснив Роман Кравчук.

Для учнів 10-11 класів пропонуватимуть факультатив «основи сім’ї». Він включатиме і елементи сексуальної освіти.

«Ми не просто хочемо навчити дітей, що можна займатись сексом безпечно. Наш фокус на те, секс повинен бути у шлюбі, а до цього його варто утримуватись. Ми хочемо, щоб діти підходили до цього виважено і мудро», – пояснив він.

За словами очільниці міського управління освіти Зиновії Лещенко, наразі вчителі проходять курси підвищення кваліфікації, аби викладати цю дисципліну в школах. Залучати до уроків священиків, лікарів чи інших спеціалістів викладачі будуть за бажанням.