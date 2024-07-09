Цьогорічний фестиваль відмовився від театрів та кавʼярень і відбудеться у Окольному замку

27-28 липня в Луцьку після кількарічної перерви відбудеться найбільша літературна подія – IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Захід об’єднає українських та закордонних літераторів, перекладачів і медійників, щоб показати, як працює культура України в часи великої війни.

Цього року фестиваль змінив свій формат, локацію та час проведення.

«Після “Фронтери” 2020 року ми відчули гостру потребу в змінах. Повномасштабне вторгнення додало нових викликів. Цьогоріч з осіннього фестивалю ми перейшли у літній сезон, із приміщень театрів і кав’ярень – в музейний простір “Окольний замок”. Раніше ця територія виконувала важливу оборонну функцію, а також була місцем підписання важливих політичних договорів. Сьогодні ми знову говоримо про потребу оборони, захисту і пошуку союзників», – розповідає директорка фестивалю Елла Яцута.

Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть письменники і письменниці з України, Польщі, Іспанії, Франції та Португалії. Серед них – Юрій Іздрик, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Марічка Паплаускайте, Євгенія Кузнєцова, Малґожата Реймер, Фабріс Депре та ін. Хедлайнером першого дня фестивалю стане DakhTrio. Докладну програму подій організатори оголосять уже незабаром.

Одна з головних функцій фестивалю «Фронтера» – не лише показати, якою є сучасна європейська література, а й розповісти іноземним учасникам про актуальну ситуацію в Україні. Це допоможе протидіяти наративам російської пропаганди на міжнародній арені.

Важливою складовою цьогорічної «Фронтери» є благодійність.

«Багато українських митців сьогодні змінили свої ролі. Вони воюють і волонтерять. Тож у межах фестивалю ми об’єднали чимало бізнесів, аби зібрати кошти для військових», – додає Елла Яцута.

Як і в попередні роки, на фестивалі не буде паралельних подій, тож відвідувачі зможуть побувати на усіх заходах. На локації, крім сцени, працюватиме дитяча та лаунж-зони, фудкорт, книгарня, невеликий тематичний благодійний ярмарок.