У львівських школах та дитсадках встановлять камери відеоспостереження

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня3180

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У львівських школах та дитсадках встановлять камери відеоспостереження
Перелік шкіл та дитсадків, в яких встановлять камери, ще має затвердити виконком ЛМР

У 2018 році у львівських школах та дитсадках встановлять камери відеоспостереження, а також запровадять цілодобову охорону працівниками «Муніципальної варти». Як повідомила 22 грудня прес-служба Львівської міськради, список навчальних закладів, у яких встановлять камери, затвердять під час засідання виконавчого комітету ЛМР.

«Згідно з проектом управління освіти, планується встановлення камер відеоспостереження у школах та дитсадках, а також надання цим об'єктам цілодобової охорони з числа працівників ЛКП «Муніципальна варта». Програму щодо забезпечення охороною об'єктів комунальної власності затверджено на сесії ЛМР у грудні 2017 року. Перелік об'єктів буде погоджено рішенням виконавчого комітету», – повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

За його словами, наступного року також встановлять відеокамери на головних заїздах у місто, ключових перехрестях, а також кільцевих розв'язках. На реалізацію цього проекту потрібно приблизно 10 млн грн.

«У 2018 році плануємо підключити до Центру безпеки міста наші найближчі міста – Рудно, Брюховичі, Винники. У цих містечках частково вже існує система відеомоніторингу. Ми звернулись до депутатів цих міст щодо розширення системи та підключення до Центру безпеки міста. Це надасть змогу контролювати громадську безпеку в цих містах, унеможливити викрадення автомобілів, покращити безпеку мешканців», – додав Юрій Діль.

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