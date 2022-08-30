За першу добу народилося четверо хлопчиків і одна дівчинка

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) відкрили нове пологове відділення. За першу добу там народилося п’ятеро немовлят: четверо хлопчиків та дівчинка. Нині у відділенні вже семеро малят.

Найпершим пацієнтом відділення був хлопчик, якого батьки назвали Матвійко. Він народився з вагою у 4300 г і зростом 58 см. Це були природні пологи.

«Відкриття пологового відділення – це ще один крок до надання комплексної допомоги нашим мамам та діткам. Адже, маючи прекрасних спеціалістів та всі можливості для лікування найскладніших патологій, ми зможемо діагностувати їх ще під час вагітності, вести до пологів, допомагати малюкам з’явитися на світ, а потім усувати проблему. Діток не треба буде транспортувати в інші заклади, як це було раніше. Відтепер вся допомога надаватиметься в межах одного закладу», – сказано у повідомленні лікарні.

У пологовому відділенні надають допомогу і місцевим,і внутріньо переміщеним жінкам.За час повномасштабного вторгнення до лікарні звернулося 98 вагітних переселенок. Відтепер тут зможуть допомогти їм стати мамами.