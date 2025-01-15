На події поєднають світові хіти легендарних виконавців із теплою атмосферою тисячі свічок. Початок вечора о 19:00, зазначають організатори.

У програмі концерту – твори таких легенд, як Paul McCartney, Adele, Ed Sheeran, ABBA, Frank Sinatra, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Lady Gaga & Bradley Cooper, Whitney Houston та інших видатних митців.

Солісти вечора:

Павло Табаков;

Ірина Доля;

Роман Милян;

Оксана Караїм;

Ліліана Раврух.

Їхній спів супроводжуватиме ансамбль «Високий замок», відомого своїм високим професіоналізмом та майстерністю.

Усі гості отримають шампанське та солодкий подарунок – приємний бонус для настрою цього вечора, сповненого незабутніх емоцій.

«Подаруйте собі та своїм близьким романтичний вечір у компанії популярної музики та улюблених композицій у виконанні відомих солістів та віртуозів!», – кличуть на подію організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.