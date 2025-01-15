У Львівській філармонії відбудеться концерт легендарних світових хітів при свічках
20 січня у стінах Львівської національної філармонії відбудеться особливий музичний вечір
На події поєднають світові хіти легендарних виконавців із теплою атмосферою тисячі свічок. Початок вечора о 19:00, зазначають організатори.
У програмі концерту – твори таких легенд, як Paul McCartney, Adele, Ed Sheeran, ABBA, Frank Sinatra, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Lady Gaga & Bradley Cooper, Whitney Houston та інших видатних митців.
Солісти вечора:
- Павло Табаков;
- Ірина Доля;
- Роман Милян;
- Оксана Караїм;
- Ліліана Раврух.
Їхній спів супроводжуватиме ансамбль «Високий замок», відомого своїм високим професіоналізмом та майстерністю.
Усі гості отримають шампанське та солодкий подарунок – приємний бонус для настрою цього вечора, сповненого незабутніх емоцій.
«Подаруйте собі та своїм близьким романтичний вечір у компанії популярної музики та улюблених композицій у виконанні відомих солістів та віртуозів!», – кличуть на подію організатори.
Квитки можна придбати за посиланням.