Такі кисневі станції планують поставити і у 8-й міській клінічній лікарні

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова запрацювали дві нові кисневі станції американського виробництва, які самостійно виділяють кисень із повітря. Відтепер лікарня закуповуватиме вдвічі менше кисню, адже половину від потрібного обсягу тут вироблятимуть самостійно, повідомила прес-служба ЛМР.

«Введення в дію кисневих станцій дає великий позитивний ефект. Адже маємо там до половини кисню власного виробництва, і по ціні – це економія більше мільйона гривень на місяць. Це дуже важливо, бо сьогодні маємо єдиного постачальника кисню – Львівський хімзавод, а так будемо мати альтернативу – кисень власного виробництва»,– прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

За словами завідувача відділення нефрології та діалізу лікарні Михайла Каленікова, одна киснева станція подає 520 л кисню на хвилину. Тобто, дві однакові за потужністю станції можуть подавати понад 1000 л кисню. Раніше лікарня купувала у Львівського хімічного заводу близько 4 тисяч кубів рідкого кисню, а тепер, відколи запрацювали кисневі станції, купуватиме вдвічі менше.

Кисень зі станцій подаватимуть в операційні, у відділення інтенсивної терапії, тобто туди, де потрібне медичне газопостачання.

«Кисневі станції працюють за таким принципом: компресори з вулиці беруть повітря, наганяють його у резервуари, здійснюючи там тиск на кисневий генератор, в якому є сорбент. Цей сорбент відділяє кисень в одну сторону, а азот в іншу, тобто повертає його назад у повітря. А кисень йде у розсіювач і звідти він потрапляє у відділення. Таку ж технологію виробництва кисню застосовують в усіх світових клініках», - прокоментував Михайло Каленіков.

Окрім кисневих станцій, у лікарні швидкої допомоги наприкінці минулого року встановили два кріогенні газифікатори для збереження і подачі кисню. Тож тепер два кріоциліндри і дві кисневі станції зможуть повністю забезпечити потреби пацієнтів у кисневій терапії.

Згодом такі ж дві кисневі станції планують встановити й у 8-мій міській клінічній лікарні. Відповідне рішення прийняла 8 квітня міська комісія з питань ТЕБ та НС.