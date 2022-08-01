У новоствореному відділенні рятуватимуть дітей з онкопатологією

У львівській дитячій лікарні св. Миколая відкрили відділення онкогематології та імунології для порятнку дітей з онкопатологією. Тут лікуватимуть маленьких пацієнтів з доброякісними та злоякісними патологіями крові і лімфатичної системи (лейкемії, лімфоми, анемії, тромбоцитопенії), злоякісними новоутвореннями нирок, печінки та інших локалізацій, імунологічними захворюваннями та вродженими імунодефіцитами, повідомили 1 серпня у дитячій лікарні.

Там розгорнуто 30 ліжок із палатами підвищеного комфорту для стаціонарного лікування найменших пацієнтів.

«Команда спеціалістів забезпечать повну діагностику від моменту підозри захворювання та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Обстеження проводитимуть одразу по кількох напрямках, адже часто у дитини може проявлятися симптоматика кількох інших імунологічних, гематологічних чи онкологічних хвороб. Ізольованість від інших відділень, тісна співпраця із відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, дотримання усіх необхідних вимог дозволить забезпечити увесь спектр допомоги дітям із різним типом захворювань», – твердять у лікарні.

Згодом у Першому територіальному медичному об'єднанні м. Львова, до якого входить і дитяча лікарня, планують проводити трансплантацію кісткового мозку.