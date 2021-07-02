Лише на території Львівської ОТГ працюють більше сотні магазинів «Близенько»

Департамент економічного розвитку Львівської міськради презентував результати аналізу рівня заробітної плати працівників мережевих продуктових маркетів Львівської міської територіальної громади. Найвищі зарплати виявились у мережах «Метро», «Ашан», «АТБ», а найнижчі – у мережі «Близенько». Окрім того, виявилось, що мережа «Близенько» ухиляється від сплати податків.

Під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради 2 липня презентували порівняльний аналіз виплати офіційної заробітної плати працівникам супермаркетів на території міста Львова та, відповідно, сплати ПДФО – податку з заробітних плат працівників, який сплачують у місцевий бюджет. Аналіз охопив 7 мереж, зокрема, «Метро», «Ашан», «Сільпо», «Арсен», «АТБ», «Рукавичка» і «Близенько» за 5 місяців 2021 року, а також для порівняння – за 2020 та 2019 роки.

За 5 місяців 2021 року найвищі заробітні плати виявились у мережах «Метро», «Ашан», «АТБ» – 14-16 тис. грн. У «Сільпо», «Арсені», «Рукавичці» – від 10,5 до 11,4 тис. грн. Найменшу середню зарплату має мережа «Близенько» – лише 5,4 тис. грн, що менше мінімальної зарплати в Україні (6 тис. грн).

«Якби мережа «Близенько» сплачувала офіційно своїм працівникам хоча б 10 тис. грн, відповідно міський бюджет отримав би ПДФО – 8,2 млн грн за 5 місяців. Аналогічні дані є і за 2020 рік, тоді заробітна плата у мережі «Близенько» теж була найнижчою. Я б хотіла акцентувати увагу на цій ситуації, тому що вона не склалась нещодавно, а триває роками», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Сплачений ПДФО мережами «Близенько» та «Рукавичка» у бюджет Львова за 5 місяців 2021 року

Також у мерії проаналізували, скільки податків сплачують магазини аналогічні за площею: «АТБ», «Рукавичка» та «Близенько».

«І тут ми теж виявили, що насправді сплата податків є найнижчою у мережі «Близенько». За 2020-2021 роки ці мережі відкрили нові магазини, зокрема: «АТБ» – 7 магазинів, «Рукавичка» – 16 та «Близенько» – 24. Тобто ми розуміємо, що динаміка є, але заробітна плата у працівників не підвищується. Також проаналізувавши дві подібні мережі «Близенько» та «Рукавичку» ми виявили, що кількість магазинів «Близенько» майже вдвічі більша, але при цьому кількість офіційно працюючих людей менша майже в 4 рази», – розповіла Ірина Кулинич.

Вона зазначила, що за 5 місяців 2021 року та 2020 рік мережа «Близенько» не доплатила щонайменше 15 млн грн ПДФО.

«У Львові працює багато закладів торгівлі та мереж. Велика подяка тим, хто чесно працює, сплачує податки та працює в конкурентних умовах. Натомість є одна мережа у Львові, яка вважає, що в принципі вона може не платити податків. Тим самим вони виступають демотиваторами для інших мереж. Не може бути так, що в одному місті 90% мереж сплачують податки, а одна мережа – не сплачує. Яку ж пенсію будуть отримувати люди, які там працюють, якщо їм офіційно сплачують лише 5 тис. грн? Тут є свідоме заниження сплати податків, нівелювання законів України. Це безпрецедентний випадок», – прокоментував ситуацію з мережею «Близенько» мер Львова Андрій Садовий.

Він доручив підлеглим скерувати листи до правоохоронців для дослідження ситуації із невиплатою податків.

Зазначимо, що міні-маркети «Близенько» є єдиною мережею, де покупцям видають не один чек, а одразу декілька чеків від різних юридичних осіб та ФОПів окремо на алкоголь та продукти.

Мережа міні-маркетів «Близенько» входить до «Berta Group» львівського бізнесмена Олександра Бережанського. На офіційному сайті «Близенько» вказано, що мережа налічує 101 на території Львівської ОТГ, де працює більше 800 працівників. Нещодавно мережа відкрила перший магазин у Івано-Франківську. У мережі «Близенько» відмовились коментувати ZAXID.NET цю ситуацію.