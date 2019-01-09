У Львівській опері відбудеться концерт авторських колядок Оксани Мухи

КультураНазарій Тузяк, сьогодні, 12:102410

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У середу, 9 січня, в львівському оперному театрі відбудеться концерт автентичних та авторських колядок Оксани Мухи. У різдвяному концерті візьме участь і етно-гурт «ЯгОди».

«У концертній програмі співачки – автентичні та авторські колядки у цікавих аранжуваннях. Слухачі почують як рідкісні коляди з усіх куточків України, так і всім відомі колядки, що з року в рік звучать у кожній українській родині. Від тихої – до гучної коляди, як зауважує Оксана Муха. Не обійдеться, звісно, й без святкових прем’єр», – повідомляють організатори концерту.

Концерти відбудуться о 17:30 та 19:30. Квитки на подію можна купити на спеціалізованому сайті.

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