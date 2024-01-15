Голограми та 3D моделі церков одного регіону

У Львівському музеї історії релігії створили шоу з голограм дерев’яних церков Дрогобиччини. Там можна побачити 3D-моделі та віртуальні голограми десяти зразків української архітектури, повідомили в ЛОВА.

Усі цифрові експонати мають інформаційні таблички з описом, позначкою на мапі та QR-кодом з інформацією про конкретний об’єкт. Побачити реалістичні віртуальні моделі храмів, розглянути їхні архітектурні особливості відвідувачі музею зможуть щодня з 15:00 до 18:00 аж до кінця березня.

Серед оцифрованих об’єктів: дві дерев’яні церкви Дрогобича – Воздвиження Чесного Хреста і святого Юра зі світової спадщини ЮНЕСКО. Також тут представлені храми зі сіл Летня, Меденичі, Підбуж, Попелі, Новошичі, Вороблевичі, Селець, Лішня. Оглянути 3D моделі церков можна тут.

Церкву Юра до Дрогобича перевезли 1657 року з Івано-Франківщини, вимінявши її бартером на місцеве біле золото – сіль. Храм має такий же старий іконостас і стінопис по всьому інтер’єрі. Внутрішні розписи доволі добре збережені, на них є сцени з Біблії, Страшний суд і кінець світу. Окрім святих, там традиційно зображені тодішні меценати, пори року та інші світські сюжети. Церква покрита ґонтом, обрамлена аркадними галереями.

Цей проект благодійний, який має на меті зібрати 1 млн грн для допомоги захисникам. Кошти з продажу квитків спрямують на закупівлю дронів. Проект «Парк мультимедійних голограм. Дерев’яні церкви Дрогобиччини» триватиме до Великодня.