У Львівському цирку презентували нову програму «Екзотична арена»

Капела «Дударик» заспіває стрілецьких пісень в міксі з композиціями Queen і Led Zeppelin

У Львівському цирку до 2 грудня триває нова програма. Повітряні гімнасти підкорюють купол, волелюбні коні мчать галопом по манежу, пірати-акробати стрибають вище глядачів. А дует клоунів веселить навіть найповажнішу публіку.

Розпочинає нову програму шоу-балет «Атлантік». Після розминки під купол арени злітають чарівні повітряні гімнастки на кільці та полотнах. Родзинкою першої частини вистави є екзотичні тваринки – непосидючі мавпочки, ефектні дикобрази та клишоногі ведмеді.

«Всі тварини проходять через дім, обов'язково, навіть маленькі ведмежата. В готелях ми попереджаємо, що ми з в ведмежатами будемо, щоб нам не давали відремонтовані номери. Вони ж всюди лазять», – каже дресирувальниця Олена Тонкопій.

Після антракту на манеж вибігають коні-красені фризької породи. У тандемі із ними плямисті тінкери. А коли до справи беруться пірати-акробати, цирк перетворюється на шумний океан.

Відчайдушних артистів для особливої програми ретельно добирали у всій Україні та за кордоном.

«Це друга програма в цьому сезоні, стараємося, щоб вона кардинально відрізнялась від попередніх. Прем'єра вдалася. Про це говорять аплодисменти глядачів. Багато номерів, також є і групові номери незвичних жанрів. Багато артистів українських, які побували за кордоном», – додає директор Львівського цирку Роман Здреник.

Екзотична програма триватиме до 2 грудня.