Виступатимуть акробати, гімнасти, еквілібристи, міми, клоуни, ілюзіоністи

У вихідні у Львові відбудеться прем’єра музично-циркового арт-проекту «Коло». Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв вперше вирушає у тур містами і починає гастролі зі Львова.

«70 професійних артистів в одному часі та просторі продемонструють різні стилі – акробатика, гімнастика, еквілібристика, пантоміма, клоунада, ілюзія та маніпуляція, лялькарство, вокал, хореографія та акторська майстерність. Для того, щоб побачити найкращі взірці світового циркового та сценічного мистецтв, цього літа не обов’язково їхати на виставу цирку Du Soleil, адже все це можна побачити в своєму місті або подорожуючи Україною», – зазначають організатори.

На шоу виступить українська співачка, випускниця академії Аліна Паш, вона презентує нову пісню.

80-хвилинне шоу презентують у Львівському цирку 26 червня о 14:00 та 27 червня о 16:00. Вхід безкоштовний. Головна режисерка-постановниця шоу – Ірина Герман.