Писанки подекуди обпалені, але вцілілі

У Львові на площі перед собором святого Юра відкрилась експозиція писанок, розписаних майстрами з усієї України. З 2016 року 585 писанок виставляли у Києві та під час боїв за столицю більшість з них була знищена.

«Їх було 585. Експонували їх з 2016 року на Софіївський площі в Києві та в Добропарку. В 2017 році ми їх вперше привезли на Львівщину. Війна та окупанти знищили Добропарк – там донедавна тривали активні бойові дії. Але 140 писанок дивом вціліли. Трохи обпалені і пошкоджені, як і наша країна зараз. Але все відновимо та створимо нове, бо ж душа України жива», – розповіла голова Львівської районної державної адміністрації Христина Замула.

Експозиція триватиме до 6 травня (фото Христини Замули)

Виставка триватиме з 1 по 6 травня у Львові біля собору святого Юра. Опісля писанки експонуватимуть у громадах Львівщини.