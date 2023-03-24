Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. 28 квітня у Львові на Malevich Concert Arena із першим великим сольним концертом виступить талановитий та харизматичний YAKTAK. Подія відбудеться у рамках першого концертного туру містами України, повідомили організатори VINIL Concert agency.

YAKTAK – це поп, реп, рок в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення.

У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті» з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара. На кожну композицію вона одягається у образ, який перегукується із піснею, із словами та музикою, що звучать.

«Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане сольний концерт 28 квітня. Побачимось у Малевичі!», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Подія у Львові стане третьою у рамках першого концертного туру YAKTAK містами України. Загалом, він охопить такі міста:

Івано-Франківськ (23.04),

Червоноград (27.04),

Буськ (29.04),

Луцьк (30.04),

Рівне (05.05),

Тернопіль (06.05),

Хмельницький (07.05),

Вінниця (14.05),

Калуш (19.05),

Чернівці (21.05),

Кам'янець-Подільський (22.05).

Квитки за посиланням.