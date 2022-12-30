Олександр Божик виступить у Львові

Найпопулярніший скрипаль України, харизматичний шоумен Олександр Божик має колосальний музичний досвід. Йому однаково підвладні класика, рок, поп, етномузика.

Олександр Божик – суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», фіналіст шоу «Хвилина слави», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Після феєричного виступу у польському шоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Олександр Божик 18 січня виступить у Львові / Фото прес-служби музиканта

«Віртуозну гру Олександра Божика чули на різних континентах понад 3000 разів, адже саме зі стількома концертами виступав скрипаль. Олександр працює у жанрі музичного «кросовера», коли класичні твори та світові хіти звучать у новому форматі. Він не боїться експериментувати та щоразу дивує слухачів абсолютно новими та вражаючими проєктами», – зазначають організатори.

Зараз Олександр Божик поєднує сольну кар'єру з посадою концертмейстера оркестру Львівської національної опери. Також велику частину його діяльності складають благодійні проєкти, серед яких виступи для збору коштів задля одужання хворих діток, а також численні концерти на підтримку наших захисників.

На початку 2023 року Олександр Божик виступить у рідному Львові лише з одним концертом. Відбудеться він Львові на сцені Театру імені Марії Заньковецької 16 січня о 18:00. Цей вже традиційний новорічний концерт скрипаля-віртуоза з рок-гуртом буде ще більш драйвовим та динамічним.

На глядачів чекає неймовірна музика від скрипаля-віртуоза / Фото прес-служба Олександра Божика

На слухачів чекають нові авторські прем'єри, сучасні кавери, найкраще з минулих років та шоу-номери.

Також не обійдеться без зіркових запрошених гостей. Це буде чуттєва співачка і бандуристка співачка Марина Круть та 7-річна ютуб-блогерка, лауреатки конкурсів з ораторського мистецтва Кіра Касинець з Ужгорода.

«Ми приготували максимально багато української та авторської музики, зарядженої на нашу спільну перемогу та віру у сили ЗСУ. Кількість місць обмежена, а кількість позитиву – необмежена. Підтримуйте українську культуру, та долучайтеся до збору коштів для наших військових», – запрошує на концерт скрипаль-віртуоз.

Квитки за посиланням.

Афіша майбутнього концерту Олександра Божика