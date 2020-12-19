Громадська капітула «Журналу Ї» щороку вручає срібний орден «За інтелектуальну відвагу»

Двоє відомих львів’ян та дрогобичанин стали кавалерами ордена «За інтелектуальну відвагу» від незалежного культурологічного часопису «Ї». Вручення нагороди традиційно відбулося під час церемонії «Межа року» 18 грудня у Львові.

Цьогоріч нагороду присвоєно дисиденту, філософу і громадському діячу Романові Кісю (посмертно) – «за відважний пошук сенсів та формулювання сутнісних смислів».

Кавалером ордену також став львівський журналіст, редактор інтернет-видання «Збруч» Орест Друль. Йому нагороду присвоїли «за гідну поставу, плекання інтелектуальних дискурсів та розвиток площадок для їхньої екзистенції».

Лауреати нагороди Орест Друль (зліва) та Хосе Турчик (фото Леоніда Гольберга)

Ще одним лауреатом ордену став дрогобицький громадський діяч Хосе Турчик – «за гідну громадянську поставу, активне волонтерство та підтримку українського війська».

Відзнака «За інтелектуальну відвагу» — це срібний орден, який кожного року громадська капітула «Журналу Ї» вручає видатним громадським, політичним та культурним діячам. Лауреатів нагороди визначають таємним голосуванням. Нагорода присвоюється, починаючи з 2001 року. За цей час її лауреатами стали понад 40 відомих особистостей.