У Львові незрячі впродовж 12 годин читатимуть «Кобзар» шрифтом Брайля

У Львові триває марафон з читання творів Тараса Шевченка шрифтом Брайля

У суботу, 16 березня, у Львові розпочався марафон читання «Кобзаря» шрифтом Брайля. Впродовж 12 годин понад 30 незрячих людей спільно з учнями спеціалізованої школи-інтернату №100 читатимуть твори Тараса Шевченка. Цей марафон зафіксують як рекорд України. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

Подію присвячують 80-річному ювілею Львівської організації УТОС, 210-річчю з дня народження Луї Брайля та 205-річчю від дня народження Тараса Шевченка.

«2019 рік світова незряча спільнота відзначає як ювілейний рік Луї Брайля — 210 років з дня народження автора шрифту, названого в його честь, яким незрячі користуються і досі. Ще одну ювілейну дату — 205 років з дня народження Тараса Шевченка відзначає свідома українська громада у всьому світі. Тому незрячі люди міста Львова виступили з ініціативою об’єднати воєдино ці ювілейні дати, провівши марафон читання «Кобзаря» шрифтом Брайля», — розповіла голова правління Львівської обласної організації УТОС у Львові Любов Кукуруза.

Фото прес-служби Львівської ОДА

Участь у марафоні, який триватиме з 9:00 до 21:00, беруть понад 30 незрячих членів організації, а також учні спеціалізованої школи-інтернату № 100. Дійство відбувається у приміщенні спецбібліотеки ім. Тараса Шевченка для незрячих (вул. Січових Стрільців, 5), працівники якої і виступили ініціаторами цього заходу.

Львівська міська рада підтримала фінансово цей захід на загальну суму 19,5 тис. грн.