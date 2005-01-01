У Львові оголосили конкурс на посаду керівника Першої міської медіатеки

У Першу львівську медіатеку шукають керівника

Управління культури Львівської міськради та Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова оголосили конкурс на посаду керівника «Першої львівської медіатеки», що розташована на вул. Мулярській, 2А. Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління культури ЛМР у Facebook.

Завідувач медіатеки займатиметься креативним менеджментом, промоцією та розвитком бібліотечної справи, координуватиме проведення культурних подій, займатиметься пошуком ґранових коштів та розвитком міжнародної співпраці.

Відтак від кандидатів очікують: вміння застосовувати творчій підхід, конумікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко вчитися. Бажаними також є знання англійської мови і досвід проектної діяльності.

Документи, а саме: резюме, мотиваційний лист та ідею проекту довготривалого розвитку медіатеки на конкурс необхідно надіслати до 28 січня на електронну адресу управління культури ЛМР.

Також відкрита вакансія координатора культурних подій URBAN бібліотеки, розташованої на вул. Устияновича,4. Про це йдеться в інформації на сторінці бібліотеки у Facebook.

Координатор займатиметься креативним менеджментом, обслуговуванням відвідувачів, промоцією та розвитком бібліотечної справи, фандрайзингом тощо.

Кандидати мають володіти творчим мисленням, комунікабельністю, мати знання з урбаністики та мати проактивну позицію у житті.

Документи, зокрема резюме, мотиваційний лист та ідею партнерського міждисциплінарного проекту для бібілотеки необхідно надіслати до 28 січня на електронну адресу управління культури ЛМР.

Нагадаємо, львівська «URBAN бібліотека» торік отримала звання «Бібліотека року» в Україні.

Додамо, наприкінці 2017 року Львівська міськрада вирішила викупити приміщення, шоб влаштувати медіатеку у мікрорайоні Рясне.